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11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Недвижимость, Общество, Политика, Сельское хозяйство, Статистика, Украина
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В Житомирской области боевикам “АТО” раздали в собственность 3,5 тысяч гектаров земли

На Житомирщине участникам военных действий на Донбассе со стороны Украины в течение 2018 года передали в собственность более 3,5 тыс. га земли, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом информирует Главное управление Госгеокадастра в Житомирской области.

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«На Житомирщине в течение 2018 года участники АТО (ООС) оформили в собственность 2393 земельных участка государственной и коммунальной собственности. Проекты землеустройства утверждены на земельные наделы общей площадью 3588 гектаров», – говорится в сообщении.

За это время больше земель участники боевых действий получили для ведения личного крестьянского хозяйства – 1 809 участков площадью 3 533 га. Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений военным предоставили 340 участков площадью 31 га. Еще 244 военнослужащие получили землю для индивидуального садоводства – 24 га.

В целом со времени введения инициативы об обеспечении земельными участками “участников АТО” и по состоянию на начало января этого года в главное управление Госгеокадастра области и органов местного самоуправления военнослужащие подали 19448 заявлений о предоставлении земельных участков в собственность. По результатам рассмотрения заявлений военным предоставлено 10289 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земельных участков общей площадью 11570 гектаров.

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