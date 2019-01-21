Варфоломей изверг Порошенко из лона церкви

21.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Решение Константинопольского патриарха создать новую церковь из раскольников так называемого “киевского патриархата” противоречит установлениям Халкидонского собора, состоявшегося в 451 году.

Об этом в эфире youtube-канала NewsFront заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Это был четвертый Вселенский собор. Он в частности установил, что споры о переходе епархий из одного подчинения в другое могут длиться не более 30 лет. Если за 30 лет претензий не предъявлены, то в дальнейшем они не подлежат рассмотрению», – сказал Вассерман.

Он полагает, что «стамбульский синод как нарушивший постановление вселенского собора не может считаться православным».

«Все, кто участвовал в принятии этого решения, извергли себя из лона церкви. Все дальнейшие решения Димитриоса Архондониса (Варфломея) юридически ничтожны. Это касается и его решения о снятии анафемы с Филарета. Любой, кто признает эти решения, извергает себя из лона церкви. Это касается и Петра Порошенко», – сказал Вассерман.