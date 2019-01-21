//exit;
21.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева
 
Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

Варфоломей изверг Порошенко из лона церкви

Решение Константинопольского патриарха создать новую церковь из раскольников так называемого “киевского патриархата” противоречит установлениям Халкидонского собора,  состоявшегося в 451 году.

Об этом в эфире youtube-канала NewsFront заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это был четвертый Вселенский собор. Он в частности установил, что споры о переходе епархий из одного подчинения в другое могут длиться не более 30 лет. Если за 30 лет претензий не предъявлены, то в дальнейшем они не подлежат рассмотрению», – сказал Вассерман.

Он полагает, что «стамбульский синод как нарушивший постановление вселенского собора не может считаться православным».

«Все, кто участвовал в принятии этого решения, извергли себя из лона церкви. Все дальнейшие решения Димитриоса Архондониса (Варфломея) юридически ничтожны. Это касается и его решения о снятии анафемы с Филарета. Любой, кто признает эти решения, извергает себя из лона церкви. Это касается и Петра Порошенко», – сказал Вассерман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть