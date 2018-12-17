Варфоломей разбил хрустальную мечту свидомитов

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

Константинопольский патриарх Варфоломей не даст новосозданной религиозной структуре на Украине реальной автокефалии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат исторических наук Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победили политические личные интересы, в том числе и Варфоломея. Он продавил свою цель по созданию автокефальной церкви, которая совсем не автокефальная, а будет подчинена Константинополю. Та «филькина грамота», которую, скорее всего, вручат Епифанию 6 января, это будет не томос а такой себе ярлык на княжение, как раньше давали князьям в Золотой Орде, такой себе одобрямс – мальчик, руководи, мы будем не против”, – сказал эксперт.

“На самом деле все решения будет приниматься в Стамбуле исключительно Варфоломеем и его экзархами которые, кстати, никуда не денутся. Они так и будут постоянно оставаться в Украине, будут кураторами при Епифании», – добавил Гайдай.