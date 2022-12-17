«Варшава делает все, чтобы война на Украине продолжалась» – польский политолог

17.12.2022  12:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Россия, Украина


Помимо того, что через территорию Польши беспрерывно идет транзит вооружений на Украину, на польской территории планируется размещения 40 тысяч военнослужащих США, что только спровоцирует рост напряженности.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо того, что через территорию Польши беспрерывно идет транзит вооружений на Украину, на польской...

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«Можно сказать, что Польша вряд ли готовится к прямому участию в этом вооруженном конфликте, но тем не менее, конечно, оказывает и способствует укреплению оборонных и вообще военных возможностей Украины. Поэтому, по сути таким, образом можно сказать, что делает все, чтобы эта война, этот конфликт продолжался.

«Во-первых, это обучение украинских солдат. В частности, в рамках программы ЕС, соответствующих программ ЕС. Конечно, это тоже переброска транзитом через польскую территорию оружия украинской стороне этого конфликта. Ну и дополнительно мы совсем недавно узнали, что на территории Польши находится или в скором времени будет находиться примерно 40 тысяч солдат вооруженных сил США.

Но это уже нагнетание обстановки, я уже не говорю о возможности прямого участия стран НАТО и военнослужащих НАТО в этом конфликте, но тем не менее – это, конечно, повышает тот уровень напряженности в международных отношениях и в целом текущую обстановку в регионе», – заявил Пискорский.

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