«Варшава делает все, чтобы война на Украине продолжалась» – польский политолог

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Помимо того, что через территорию Польши беспрерывно идет транзит вооружений на Украину, на польской территории планируется размещения 40 тысяч военнослужащих США, что только спровоцирует рост напряженности.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сказать, что Польша вряд ли готовится к прямому участию в этом вооруженном конфликте, но тем не менее, конечно, оказывает и способствует укреплению оборонных и вообще военных возможностей Украины. Поэтому, по сути таким, образом можно сказать, что делает все, чтобы эта война, этот конфликт продолжался.

«Во-первых, это обучение украинских солдат. В частности, в рамках программы ЕС, соответствующих программ ЕС. Конечно, это тоже переброска транзитом через польскую территорию оружия украинской стороне этого конфликта. Ну и дополнительно мы совсем недавно узнали, что на территории Польши находится или в скором времени будет находиться примерно 40 тысяч солдат вооруженных сил США. Но это уже нагнетание обстановки, я уже не говорю о возможности прямого участия стран НАТО и военнослужащих НАТО в этом конфликте, но тем не менее – это, конечно, повышает тот уровень напряженности в международных отношениях и в целом текущую обстановку в регионе», – заявил Пискорский.