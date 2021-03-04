Вашингтон отказался от военного продвижения демократии

04.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление относительно будущего внешней политики Штатов. По его словам, Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию при помощи дорогостоящих военных операций. В прошлом эти методы оказались неэффективными, призвал Блинкен.

Также он обозначил главного геополитического противника США в 21 веке — Китай. Россия, по словам госсекретаря, является лишь «серьезным вызовом».

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Это заявление очевидно противоречит реальным действиям США на Ближнем Востоке. Если Вашингтон действительно отказывается от военного продвижения демократии, то американским войскам следует покинуть Ирак, куда военнослужащие США вторглись в 2003 году с целью свержения правительства Саддама Хусейна. Спустя 18 лет американского присутствия страна практически лишена шансов на самостоятельное возвращение к мирному укладу жизни.

Вашингтон выводил войска из Ирака в 2011 году всего на три года, чтобы вернуться в 2014 году одновременно с началом сирийской кампании. Прикрываясь борьбой с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ), Пентагон ввел войска в Сирию, где они остаются до сих пор, несмотря на отсутствие террористической угрозы.

О победе над ИГ в САР было объявлено еще в 2017 году. Боевиков удалось разгромить силами Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС РФ. Особую роль в уничтожении террористов сыграла «ЧВК Вагнера». Несмотря на это, Вашингтон не торопится выводить свои войска из Сирии, а последние несколько месяцев наоборот — активно укрепляется в Заевфратье, где сосредоточены нефтяные месторождения страны. Белый дом совместно с курдскими боевиками продолжает грабить сирийский народ, используя Ирак в качестве транзитной площадки для контрабанды нефти.

Очевидно, что подобные заявления госдепартамента США являются дежурной попыткой убедить налогоплательщиков в том, что их деньги не будут потрачены на бесполезные военные операции на Ближнем Востоке.