Вашингтон переводит бандеровцев на «сухой паёк» перед окончательной заморозкой – Баширов

Владимир Гладков.  
15.11.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В Вашингтоне приняли решение, что дальнейшее спонсирование войны против России будет нецелесообразным.

Об этом в эфире радио «Косомольская правда» заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне приняли решение, что дальнейшее спонсирование войны против России будет нецелесообразным. Об этом...

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«Сегодня Нижняя палата Конгресса США приняла пакет временного бюджетирования администрации США на два месяца, и там нет денег ни для Украины, ни для Израиля.

Но Пентагон выделяет из своих запасов снаряды для Израиля, без всякого финансирования от США. А вот Украина остаётся на сухом пайке», – сказал Баширов.

Он уверен, что США прекратят финансировать войну, и теперь попытаются забрать из Украины как можно больше.

«То, что господин Помпео появился в Совете директоров «Киестара», это телекоммуникационная кампания, говорит, что отношения Украины и США переходят из такого инвестиционного, сейчас они начинают забирать активы и получать дивиденды за эти самые инвестиции.

То есть, больше крупных военных вливаний для Украины не будет. Они будут пытаться поддерживать в рамках социальной стабильности, и попытаться как-то заморозить линию боевого соприкосновения. За этим и прилетает Бёрнс», – добавил политолог.

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