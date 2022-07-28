Вашингтон требует от Сербии согласиться с отторжением Косово

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США продолжают настаивать на том, чтобы Сербия признала независимость своей провинции Косово.

Об этом заявила «президент» Косово Вйоса Османи после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили о том, как Косово может усилить свое присутствие на международной арене. Мы обсудили, насколько важно для Косово быть в НАТО. Мы также обсудили конструктивную роль, которую Косово играет в диалоге с Сербией. США как партнер, поддерживающий независимость и территориальную целостность, всегда высказывались в этом отношении. Как и Байден, Блинкен ясно дал понять, что процесс диалога должен быть сосредоточен на взаимном признании», – сказала Османи.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента Блинкен встретился с Османи и «премьер-министром» Косово Альбином Курти в Вашингтоне. Госсекретарь Блинкен поблагодарил лидеров за их решительную поддержку Украины и прием афганских беженцев.

«Соединенные Штаты поддерживают евроатлантическую и международную интеграцию Косово и диалог Косово-Сербии при содействии ЕС», – написал Блинкен в соцсети.

Косово и Сербия ведут диалог о так называемой нормализации отношений с 2011 года, который не дает результатов, несмотря на подписанные 33 соглашения, которые выполняются лишь частично и только выборочно. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что его правительство не будет признавать независимость самопровозглашенного Косово.