20.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Вассерман назвал «красные линии», которые Москва установила для Украины


Постройка военной базы одной из стран НАТО на Украине, равно как и очередное вторжение в Донбасс являются для Москвы «красными линиями», перехода которых Кремль не допустит.

Об этом в интервью экс-ведущему киевского Антимайдана Юрию Коту заявил публицист Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что военная база любой страны НАТО [на Украине] – это несомненно «красная линия». Как именно будут это устранять – не знаю, но уверен, что Владимир Владимирович гораздо изобретательнее меня, и какой-то способ найдёт.

Ещё одной «красной линией», несомненно, будет очередное вторжение в Донбасс. Понятно, что две трети Донбасса в данный момент оккупированы вооруженными формированиями, подконтрольными Киеву – говорю именно так, поскольку назвать их армией довольно трудно. Но если вторгнутся на те земли, что сейчас освобождены от этих оккупантов – РФ, конечно, вмешается. Не прямым военным вторжением, но есть много других достаточно эффективных средств», – сказал Вассерман.

Он выразил уверенность, что у Москвы есть и другие «красные линии» по отношения к Украине, однако озвучивать их не следует.


«Какие есть ещё «красные линии»? Я даже не уверен, что их имеет смысл всегда объявлять заблаговременно, потому что это вызывает у противника соблазн дойти до упора, и только там притормозить. Поэтому я не исключаю, что какие-то «красные линии» обнаружатся только тогда, когда на них наткнутся с разбегу какие-нибудь околокиевские боевики», – резюмировал публицист.

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