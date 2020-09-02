Вассерман: Суд над военными преступниками Украины обязательно свершится

02.09.2020, Киев, Иван Добровольский

Суд над военными преступниками Украины обязательно состоится, но нет никаких гарантий, что они переживут свои приговоры.

Об этом изданию «ПолитНавигатор» сообщил публицист Анатолий Вассерман.

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Руководитель проекта PolitRussia Руслан Осташко в своих видео неоднократно обращал внимание на множественные факты преступлений на территории Донбасса украинскими военнослужащими и бойцами националистических батальонов, которые по-прежнему остаются безнаказанными.

В начале августа проект PolitRussia опубликовал шаблон обращения в Следственный комитет России с призывом к властям РФ преследовать военных преступников, устроивших геноцид русскоязычного населения в Донбассе. Документом только за неполный август воспользовались сотни россиян.

Журналист, публицист Анатолий Вассерман в беседе с изданием «ПолитНавигатор» заявил, что террористы, истреблявшие в Донбассе тысячи людей для того, чтобы запугать украинских жителей, должны понести наказание. Причем не только за преступления в Донбассе, но и на Украине.

«Игорь Коломойский и его подельник вроде мэра Днепропетровска Бориса Филатова неоднократно хвастались тем, как в первые же дни после госпереворота в Киеве, они схватили, убили и зарыли в землю несколько сотен активистов Днепропетровской области, выступавших против переворота. Это же было проделано в Харьковской и Запорожской областях.

Понести наказание должны не только бойцы ВСУ и нацбатов, но и такие люди», — говорит эксперт.

По мнению Анатолия Вассермана, все военные преступники, так или иначе, предстанут перед судом.

«На суде над военными преступниками должны быть присяжные не только из Москвы и, допустим, Ростова, но и Донбасса, Киева, Одессы и других городов, где захватившие власть в Киеве устраивали геноцид.

Этот суд необходим. А необходимость, как мы знаем, рано или поздно находит свою возможность», — считает публицист.

Собеседник «ПолитНавигатора» подчеркнул, что суд над военными преступниками Украины обязательно состоится, однако смогут ли преступники пережить приговоры, вопрос открытый.

«Есть устав международного трибунала в Нюрнберге. На основе него можно провести не менее убедительный суд. Сейчас возможности Следственного комитета России ограничивает то, что доступные доказательства преступлений против народа Донбасса в основном представлены свидетельскими показаниями. Поэтому расследование идет долго, но суд точно состоится.

И хоть в РФ действует мораторий на смертную казнь, то формальное основание, почему она вредна, давно исчезло, — он может быть отменен в любой момент. Поэтому предсказывать, что преступники переживут приговор, не берусь», — заключил Анатолий Вассерман.