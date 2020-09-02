02.09.2020, Киев, Иван Добровольский
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Вассерман: Суд над военными преступниками Украины обязательно свершится


Суд над военными преступниками Украины обязательно состоится, но нет никаких гарантий, что они переживут свои приговоры.

Об этом изданию «ПолитНавигатор» сообщил публицист Анатолий Вассерман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Руководитель проекта PolitRussia Руслан Осташко в своих видео неоднократно обращал внимание на множественные факты преступлений на территории Донбасса украинскими военнослужащими и бойцами националистических батальонов, которые по-прежнему остаются безнаказанными.

В начале августа проект PolitRussia опубликовал шаблон обращения в Следственный комитет России с призывом к властям РФ преследовать военных преступников, устроивших геноцид русскоязычного населения в Донбассе. Документом только за неполный август воспользовались сотни россиян.

Журналист, публицист Анатолий Вассерман в беседе с изданием «ПолитНавигатор» заявил, что террористы, истреблявшие в Донбассе тысячи людей для того, чтобы запугать украинских жителей, должны понести наказание. Причем не только за преступления в Донбассе, но и на Украине.

«Игорь Коломойский и его подельник вроде мэра Днепропетровска Бориса Филатова неоднократно хвастались тем, как в первые же дни после госпереворота в Киеве, они схватили, убили и зарыли в землю несколько сотен активистов Днепропетровской области, выступавших против переворота. Это же было проделано в Харьковской и Запорожской областях.


Понести наказание должны не только бойцы ВСУ и нацбатов, но и такие люди», — говорит эксперт.

По мнению Анатолия Вассермана, все военные преступники, так или иначе, предстанут перед судом.

«На суде над военными преступниками должны быть присяжные не только из Москвы и, допустим, Ростова, но и Донбасса, Киева, Одессы и других городов, где захватившие власть в Киеве устраивали геноцид.

Этот суд необходим. А необходимость, как мы знаем, рано или поздно находит свою возможность», — считает публицист.

Собеседник «ПолитНавигатора» подчеркнул, что суд над военными преступниками Украины обязательно состоится, однако смогут ли преступники пережить приговоры, вопрос открытый.

«Есть устав международного трибунала в Нюрнберге. На основе него можно провести не менее убедительный суд. Сейчас возможности Следственного комитета России ограничивает то, что доступные доказательства преступлений против народа Донбасса в основном представлены свидетельскими показаниями. Поэтому расследование идет долго, но суд точно состоится.

И хоть в РФ действует мораторий на смертную казнь, то формальное основание, почему она вредна, давно исчезло, — он может быть отменен в любой момент. Поэтому предсказывать, что преступники переживут приговор, не берусь», — заключил Анатолий Вассерман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть