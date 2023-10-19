Вчерашний гегемон не в силах спасти умирающую Украину

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За отказ от экономического сотрудничества с Россией Украине приходится платить страшную цену.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Он убежден, что результатом проходившего в Пекине 17–18 октября при участии представителей 130 стран мира III Международного форума «Один пояс, один путь» «является окончательное прекращение мировой гегемонии США и Евросоюза, переход к многополярности и возвращение к системной полицентричности».

Автор указывает, что Россия и Китай сумели выйти за установленные Западом шаблонные рамки, тогда как находящаяся под внешним управлением абсолютно зависимая Украина и марионеточный режим Зеленского и дальше полагаются на вчерашнего гегемона (США), проводя пещерно-ущербную внешнюю политику, традиционно в разрез с национальными интересами.

Он подчеркивает, что Украина, имея продовольственное эмбарго от ряда стран ЕС, рассчитывает сохранить свое экономическое существование, ориентируясь исключительно на европейский рынок.

«Реальность для Украины абсолютно другая. Вместо развития кооперационных связей с Россией и странами Азии, о чем последовательно выступали Общественное движение «Украинский выбор» и Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», власти Украины в течение десятилетия уничтожили судостроение, машиностроение, авиационную и ракетно-космическую отрасли Украины, обнулив промышленное производство страны. Как следствие, страна имеет абсолютно сырьевую структуру экономики, бюджетный и долговой кризис, многомилионную миграцию и рекордную безработицу. Это и есть та реальная цена, которую платит экономика и население Украины за искусственно навязанный Западом выбор, игнорируя стратегический контекст нового миропорядка», – резюмирует Медведчук.