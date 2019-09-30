Вечный одессит. Памяти Григория Кваснюка

30.09.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Сегодня настоящие мои земляки-одесситы вспоминают того, кто стал в это смутное и жестокое время олицетворением духа нашего города.

Города, по факту появления своего на исторической карте мира, – русского, по крови же своих граждан — удивительно богатого смешением племен, языков, культур и народов. Города, который иные вовсе недаром сравнивали с древним Вавилоном…

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Сегодня моему другу и коллеге Григорию Кваснюку исполнился бы 71 год… И уже два года нет его с нами.

Этот человек был, пожалуй, самым ярким и талантливым тележурналистом последних десятилетий Одессы.

Блистательный аналитик и оратор от Бога, на протяжении многих лет в своей программе «Правда» он умно и весело показывал все моральное ничтожество и интеллектуальную нищету «самостийной Украины», развенчивая в пух и прах все попытки разорвать извечную связь трех ветвей народа нашего — русской, малороссийсо-украинской, и белорусской.

И, что называется, «загонял под плинтус» жалкие потуги местных приблудных «историков», пытавшихся сделать из Одессы некую провинциально-щирую «Коцюбиеувку» с бандеровским тлетворно-тухлым душком.

Истинный патриот и города своего, и его великой матери-России, он не мог и не хотел смириться с тем, что делали все эти мерзкие и страшные годы продажные политиканы. И, идя наперекор ложным веяниям времени, отстаивал свое видение и настоящего, и прошлого, и будущего.

Он был уже не молод, однако, с юношеским задором боролся за исконное право одесситов быть русскими людьми. И даже после трагедии 2 мая, «Одесской Хатыни» – не смирился с временной, пусть и страшной, победой варварства над цивилизацией.

До последнего своего дня он не уставал повторять: ни у меня, ни у Одессы нет и не может быть претензий к России потому, что мы её неотьемлемая часть – по логике и справедливости истории и мировой культуры.

Если есть на свете образ вечного одессита, то это Григорий Кваснюк. Человек, отдавший весь свой талант, душу и жизнь борьбе за то, чтобы Одесса стала снова собой. Вечная Тебе память, воин света и русского духа!

И дело Твоё, наше дело, все равно победит!