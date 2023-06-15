Ведем «контрнаступ» и одновременно клянчим «Леопарды» – Корчинский

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Украина умудрилась начать наступление в то время, как ВСУ испытывают нехватку военной техники, которой в ходе боёв больше не становится.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вести наступление и одновременно выклянчивать ещё 10-20 «Леопардов» у Германии, поскольку тех, которые есть, катастрофически не хватает, ещё там вымучивать ATACMS, ещё надеяться, что когда-нибудь, возможно через полгода, мы-таки получим F-16 – то ещё удовольствие», – сказал националист.

«Мы надеемся на качество украинского солдата, которое, известно, выше, чем качество Ванюшки, однако откровенно мы должны сказать, что не все бригады у нас в одинаковых кондициях. Есть те, которые в очень посредственных кондициях, а есть по-настоящему мужественные батальоны и бригады, которые делают чудеса на поле боя. Поэтому будем надеяться на всевышнего – мы, собственно, на него надеялись на Майдане», – призвал Корчинский.