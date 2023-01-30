«Ведём себя как предатели» – эксперт рассказал, почему у России мало союзников

Владимир Гладков.  
30.01.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Азия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Из-за недальновидной, а иногда даже «подлой» политики Москвы за последние десятилетия, Россия лишилась многих потенциальных союзников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за недальновидной, а иногда даже «подлой» политики Москвы за последние десятилетия, Россия лишилась многих...

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«У нас и так сложная ситуация, зачем напрягать ещё отношения с Израилем. У нас Специальная военная операция, народ и так бурлит, у нас очень напряжённая обстановка, и так далее. Нас и так санкциями обложили, вы хотите ещё одного пакета? Баранец, ты что, куку? Мы тут своими делами с украинцами должны заниматься». Вот такая логика (у российского руководства – прим.)

А вы посмотрите, что недавно сказала сестра Ким Чен Ына: «Мы с Россией в одном окопе». А Россия сняла санкции с Северной Кореи? Нет. Так как же мы можем иметь каких-то союзников, если поступаем как предатели.

Вот мы говорили об Иране. Помните, никто не заставлял нас внести С-300 в санкционный список. Это сделал медведевский Кремль. Мы уже подписали контракт о поставках Ирану С-300, а потом сами же от него отвернулись. И хорошо, что Иран выкатил нам неустойку, по-моему, 769 миллионов долларов. Мы включили заднюю – и позорно отползли», – сказал полковник в отставке.

Баранец подчеркнул, что Россия умудрилась растерять большинство потенциальных союзников, в которых теперь сильно нуждается.

«Скажите, после этого какая-нибудь другая страна сможет считать нас союзником? И, несмотря на эту пакостность, сегодня бы нам и Северная Корея – ох как пригодилась бы нам на фланге.

Подождите, там ещё Япония зашевелится, и у нас ещё будет головная боль. И нам бы вот так пригодилась Северная Корея. Но мы нагадили ей, к великому сожалению», – возмутился он.

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