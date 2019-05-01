«Великое газовое государство» обошло Россию в поставках на Украину

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина находится в полной зависимости от поставок российских энергоресурсов, и никакого «реверса» газа из Европы, которым хвалился президент Порошенко, на самом деле не существует.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Сергей Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две недели назад Дмитрий Медведев озвучивал, что Россия в качестве контрмеры ввела против Украины ряд ограничений. Подавалось, что Россия полностью запретила поставки нефти, продуктов на базе нефти и еще ряд других энергоносителей, включая уголь. Дело в том, что там не совсем запрет, а Россия ввела достаточно интересный механизм, который заключается в выдаче специальных разрешений на поставки всех этих энергоносителей.

Нужно понимать, что Украина тотально зависима от России, что бы ни заявлял Киев, о каких бы газовых победах они не говорили. Начнем с того, что того же самого угля Украина у России покупает 72% от своей тотальной потребности, то есть практически 2/3 угля Украина закупает у нас. То же самое касается нефтепродуктов и, естественно, газа, потому что никакого физического реверса природного газа из Европы не происходит. Украина просто занимается отбором газа из трубы, либо из подземных газовых хранилищ во Львовской области, которые находятся на границе с Польшей, и просто перекупает газ у тех или иных владельцев в Европе: у Словении, у Словакии, у Польши, и так далее.

Самый занятный факт, который скрывают киевские власти, что основным поставщиком природного газа, если судить по объемам и суммам сделок, является Швейцария – «великое газовое государство», которое является поставщиком газа на территорию Украины.

По моему личному мнению, контрсанкции готовились заранее, и это будет очень мощный рычаг воздействия и очень сильный козырь в грядущих переговорах, которые, конечно же, состоятся, на которых господину Зеленскому и его вновь набранной команде, в которую, как уже заявлено, войдет большое количество западных консультантов, будет предлагаться нормализация, в том числе в энергетической области», – резюмировал аналитик.