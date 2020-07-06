06.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Венедиктов бросился на защиту Лукашенко


У Кремля нет альтернативного кандидата на президентских выборах в Белоруссии, потому что принять решение об объединении двух стран может якобы только нынешний лидер Александр Лукашенко (в ходе нынешней кампании использующий риторику ярого поборника самостийности и допускающий выпады в адрес РФ).

Об этом главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть элемент торговли и запугивания: если ты откажешься, мы найдем другого. Но, чтобы найти другого, потребуется время, воспитание, ресурсы, и чтобы белорусы это приняли.

Лукашенко может сказать: мы братский народ, мы пошли в Россию с особым статусом. Значительная часть населения скажет: да и какая разница?  Но если вновь пришедший такое скажет, ему ответят: ты чего, парень, ты это государство сроил, откуда ты пришел? У Лукашенко есть авторитет…Это непростой человек, и у него непростые отношения с народом. Но, когда говорят «Лукашенко-3%», простите, я знаю, что такое пропаганда», – сказал Венедиктов.

Он полагает, что переговоры по объединению, не остановлены, но теперь проходят не так интенсивно.

«Я думаю, что для Путина это перестало быть «немедленно, сейчас и здесь».  Ну, через годик вернемся. Потому что обнуление это мелко, а объединение – это величие. Поэтому переговоры ведутся, но нет скорости», – сказал Венедиктов.


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