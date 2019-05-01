Венедиктов рассказал о «настоящем референдуме» в Крыму

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Вопрос Крыма сейчас якобы не имеет однозначного решения из-за позиции людей, проживающих на полуострове.

Об этом в ходе встречи со слушателями заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим, что Алексей Алексеевич во главе прозападных демократических сил. Как бы вы решили проблему Крыма?» – прозвучал вопрос из зала.

«Я бы подал в отставку. Потому что этот вопрос нерешаемый в той парадигме, в какой он существует, и с точки зрения тех людей, которые там живут. Местное население будем спрашивать или не будем? Это первый и главный вопрос. А потом, если я президент, избранный российским народом, как российский народ к этому отнесётся? Что я им буду обещать на предвыборной кампании по вопросу Крыма. Если я буду обещать, что отдам, меня не изберут, и я не стану президентом.

Вопрос Крыма не имеет хорошего решения, потому что совершить такой акт легко, а выйти из него довольно трудно. Я уже говорил, я считаю, что это было сделано нечестно и несправедливо, но это было сделано», – отметил либерал.

«Вы знаете, какой настоящий референдум в Крыму? По украинским законам до 2014 года родители выбирали язык обучения. Сколько процентов детей в Крыму было на русском языке? Восемьдесят восемь. 88 процентов жителей Крыма отдавали детей в русские школы! Вот, где референдум!» – добавил Венедиктов.