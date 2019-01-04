Верховный Суд Украины встал на сторону переселенцев из Донбасса

04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный суд Украины признал незаконными два постановления правительства о проверке переселенцев с неподконтрольных территорий Донбасса для начисления им социальных выплат, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Соответствующим постановлением оставлено без удовлетворения жалобу Кабинета министров на решения первой и апелляционной инстанций, которыми нормативные акты правительства были признаны незаконными Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — сообщает о решении суда агентство «Укринформ».

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Уточняется, что речь идет о двух постановлениях правительства, утвержденных в 2014 и 2016 году — «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» и «Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания или пребывания».

Согласно этим постановлениям, правительство ужесточило порядок социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, обязав сотрудников органов социальной защиты подтверждать факт проживания переселенцев по месту регистрации. В случае их отсутствия по месту регистрации, государственные выплаты не осуществлялись.