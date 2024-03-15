Верхушка украинских националистов соглашалась отдать Крым еще в 1991 – но Ельцин даже не заикнулся

Любовь Смирнова.  
15.03.2024 21:48
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, СССР, Украина


Власти Украины были готовы вернуть Крым России еще в 1991 году, но, вопреки бытующей легенде, Борис Ельцин даже не затрагивал тему принадлежности полуострова в Беловежской пуще.

Об этом на круглом столе «Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет!» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Украины были готовы вернуть Крым России еще в 1991 году, но, вопреки бытующей...

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«Я был на конференции в ФРГ по поводу Украины, где у меня случился диалог с заместителем «Руха» Александром Емцем, который впоследствии занял пост вице-премьера в правительстве Кравчука, а через несколько лет погиб в автокатастрофе.

Его сын, кстати говоря, не знаю, чем он сейчас занимается, но ещё несколько лет назад он был депутатом от «Свободы». То есть он по этому пути националистическому пошёл дальше.

Но считалось, что Емец – это такой националист с человеческим лицом. Поэтому его пригласили на конференцию, и в ходе нее он отстаивал горячо, что вот мы сейчас будем бороться за независимость Украины.

Я его спросил: а если вы собираетесь отделяться от Советского Союза, становиться независимым государством, что тогда будет с Крымом? И он мне сказал, что, «если волк попадает в капкан, то, чтобы освободиться, отгрызает себе лапу. И, если ценой независимости Украины будет возвращение Крыма и Севастополя в Россию, мы на это пойдем». Это было сказано в сентябре 1991 года», – подчеркнул Затулин.

Бытует мнение, что вопрос Крыма поднимался в Беловежской пуще между Ельциным и Кравчуком. Однако, по словам депутата, это не более, чем вымысел.

«Люди в России уверены, что в Беловежской пуще состоялся разговор о Крыме, что чуть ли не Кравчук поднимал этот вопрос, а Ельцин отмахнулся и так далее. Никакого разговора в то время не было, и я знаю это от самого Кравчука, потому что общался с ним в 1994 году.

Это фейк, легенда, которая вообще-то должна была быть явью. Потому что это же естественно было со стороны не Кравчука, а Ельцина спросить, а что же с Крымом? Но он этого не спросил. Потому что его совсем другое волновало: как выдернуть стул из-под Михаила Сергеевича Горбачёва – президента Советского Союза, а не что там и кому принадлежит», – отметил Затулин.

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