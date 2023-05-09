Вернувшийся из плена чеченский боец извинился перед Кадыровым

Анатолий Лапин.  
09.05.2023 11:03
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Чечня


Один из возвращенных в рамках обмена военнопленными бойцов чеченского полка «Север-Ахмат» попросил прощения у главы республики Рамзана Кадырова за то, что оказался в заточении у ВСУ.

Об этом он заявил на церемонии открытия нового военного городка Полка специального назначения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из возвращенных в рамках обмена военнопленными бойцов чеченского полка «Север-Ахмат» попросил прощения у...

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Участник спецоперации заявил, что планирует вернуться в зону СВО вместе с теми, кто был возвращен из плена.

«Я – один из пяти бойцов полка «Север-Ахмат». Благодаря вам вызволен из нацистского плена. Мы не сдались, нас пленили после того, как у всех пятерых закончились боеприпасы и позицию забросали газовыми гранатами. Сами укрофашисты подтверждают, что в момент пленения мы уничтожили пять вражеских солдат. Но мы прекрасно понимаем, что это все никак не оправдывает нас», – сказал боец.

«В ближайшее время мы в бою докажем, как умеют сражаться воины, гордо выступающие под флагом Ахмат-хаджи Кадырова. От имени своих четырех братьев и себя лично хочу публично попросить, ради Аллаха, прощения у вас, Рамзан Ахматович, и у всех чеченских бойцов», – заявил военный.

Ранее Кадыров отказался встречаться с вернувшимися из плена, заявив, что чеченские бойцы не должны были там оказаться.

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода», – подчеркнул Кадыров.

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