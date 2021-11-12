Вернувшийся с передовой эксперт: С «ответкой» по ВСУ у республик Донбасса всё в порядке

На пороге фактической денонсации отношений по Нормандскому формату теряет всякий смысл хранить информационное молчание со стороны ЛДНР о потерях ВСУ в результате ответного огня.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил недавно вернувшийся из ДНР российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С так называемой ответкой, именно по военным действиям, с моей точки зрения, всё у нас в порядке. Мы просто об этом не рассказываем, и у этого есть свои последствия, потому что наши люди думают, что мы там ничего не делаем. Поверьте мне на слово, я не могу привести других доказательств – и людей подставить не могу. Я считаю, что с военной «ответкой» – всё есть», – заявил политолог.

Может быть, можно больше, наверное, можно спорить об этом. Но точно можно переходить к той фазе, когда мы начнём об этом говорить. Потому что, если есть вопрос денонсации отношений по Нормандскому формату, по ОБСЕ, фактическое их списание, то хранить информационное молчание и вежливость становится совершенно бессмысленным», – добавил Куликов.