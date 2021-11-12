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12.11.2021 18:47
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Вернувшийся с передовой эксперт: С «ответкой» по ВСУ у республик Донбасса всё в порядке

Новости УкраиныНа пороге фактической денонсации отношений по Нормандскому формату теряет всякий смысл хранить информационное молчание...

На пороге фактической денонсации отношений по Нормандскому формату теряет всякий смысл хранить информационное молчание со стороны ЛДНР о потерях ВСУ в результате ответного огня.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил недавно вернувшийся из ДНР российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С так называемой ответкой, именно по военным действиям, с моей точки зрения, всё у нас в порядке. Мы просто об этом не рассказываем, и у этого есть свои последствия, потому что наши люди думают, что мы там ничего не делаем. Поверьте мне на слово, я не могу привести других доказательств – и людей подставить не могу. Я считаю, что с военной «ответкой» – всё есть», – заявил политолог.

Может быть, можно больше, наверное, можно спорить об этом. Но точно можно переходить к той фазе, когда мы начнём об этом говорить. Потому что, если есть вопрос денонсации отношений по Нормандскому формату, по ОБСЕ, фактическое их списание, то хранить информационное молчание и вежливость становится совершенно бессмысленным», – добавил Куликов.

Напомним, накануне НМ ЛНР официально заявила о ликвидации ответным огнём двух солдат ВСУ.

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