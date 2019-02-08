08.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия после выборов президента Украины должна будет принять окончательное решение относительно их признания и легитимности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, обсуждая вопрос о решении Киева отказать наблюдателям от ОБСЕ с российскими паспортами в допуске на украинские выборы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По совокупности, когда мы посчитаем, как отсекли миллионы избирателей в России от избирательных участков, а также в Крыму, который они якобы считают своим, и накопив все эти факты грубого нарушения международных стандартов проведения выборов, я думаю, что в конечном итоге у России будет стоять выбор признавать или не признавать выборы», – отметил Корнилов.

При этом эксперт добавил, что вероятность непризнания Москвой президентских выборов на Украине с каждым днем возрастает всё больше.