Российская армия с большой долей вероятности готовится к наступлению, которое начнется этой зимой.

Об этом в интервью журналисту пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова ВС РФ будут атаковать на южном направлении.

«Весной у Российской Федерации будет время для того, чтобы решить задачи по наступлению. Потому что Украина получит воздушную составляющую, оперативно-тактические ракеты ATACMS, Taurus. Запад нам это передаст, для чего? Для того, чтобы наносить удары по коммуникациям и командным пунктам, которые находятся в оперативном тылу…

Они понимают, что у них есть время в квартал или чуть-чуть больше. Поэтому большая вероятность зимнего наступления со стороны Российской Федерации на Украину. Я считаю, что пойдут на юг – это конкретно Северск, чтобы выравнивать саму линию боевого соприкосновения, Бахмут и тому подобное. Поэтому вероятность того, что будет их зимнее наступление очень большая, больше 70%», – заявил Стариков.