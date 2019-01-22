Вершбоу плачется, что России удается успешно разделять Запад

22.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Отсутствие единства между Соединенными Штатами и Европейским союзом играет на руку Москве.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу.

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“Россия будет продолжать искать возможности использовать свое влияние на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И меня беспокоит, что отсутствие единства между Соединенными Штатами и Европой, их внутренние вызовы, дадут России много возможностей использовать это в долгосрочном противостоянии с Западом. То есть Россия, которая пытается расширить свое влияние, может иметь больше возможностей использовать эти разногласия”, – опасается Вершбоу.

По его словам, “Западу еще надо сделать многое, чтобы уменьшить свою уязвимость перед российскими усилиями по дестабилизации и дезинформацией”. Также дипломат считает, что невоенным угрозам со стороны России следует уделять даже больше внимания, чем прямым военным.

Кроме того, собеседник издания полагает, что санкции Запада повлияли на российскую экономику, но не столь критично, как если были бы еще дополнительные меры со стороны США и ЕС.

“Однако российская экономика стагнирует, до сих пор сильно зависит от цен на энергоносители. Поэтому Россия уязвима. Но ей, увы, удается довольно успешно разделять Запад, и достичь политического консенсуса по новым санкциям против России нелегко”, – сожалеет экс-зампред генсека НАТО.

Он полагает, что уязвимые точки, которые Запад способен использовать, чтобы повлиять на курс российской политики, возможны.

“Но, к сожалению, экономическое падение недостаточно существенное, чтобы непременно принести какие-то изменения в 2019 году. Наиболее вероятный сценарий – продолжение противостояния и испытание Россией Запада и нашей настойчивости относительно уважения к верховенству права”, – резюмирует Вершбоу.