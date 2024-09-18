«Вестник психиатрии»: одесских школьников заставили рисовать содомию

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«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик» — кто только не хейтит певичку Mia Boyka за то, что она поиздевалась над маленькой девочкой в маске кошки. Все, наверное, вспоминают свои детсадовские утренники в костюмах зверей и думают: «Мы тоже, что ли, были квадроберы?!. Да щас!».

А эту бы певичку сейчас в Одессу, где дети не играют, а их принуждают видеть себя кем-то, скажем корректно, среднего пола, или в прямом смысле… собаками; представлять свои будущие семьи однополыми или еще хуже, о чем позже…

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Причем, заниматься извращениями детей надоумила не некая грантоедская организация, последователи говнописца Ройтбурда и прочие «паразиты без границ», а — внимание! — городской департамент образования и науки, потребовав от школ провести ЛГБТ-конкурс рисунка «Как я понимаю гендер».

На официальном сайте департамента поясняется, что целью содомитского конкурса является:

«Усовершенствование организации и содержания образовательного процесса на основе гендерного равенства и уважения прав и свобод лиц каждого пола; формирование у подрастающего поколения активной общественной позиции и повышения осведомленности детей и учащейся молодежи по вопросу гендерного равенства; развитие творческого потенциала детей и учащейся молодежи; выявление и поддержка талантливых детей».

Каждой школе надлежит представить на общегородской конкурс минимум три «лучшие работы» (это после отдельных конкурсов в школах) от разных возрастных категорий (I категория — от 9 до 13 лет; II категория — от 14 до 17 лет).

«Лучшие рисунки предоставляются в отдел внешкольного образования и воспитательной работы Одесского городского совета, — сообщают организаторы. — Победители конкурса будут награждены дипломами департамента образования и науки».

И вот в мэрию уже потянулись первые работы — не забываем, лучшие! Пока немного, но «рука мастера», уродующего детские мозги, весьма заметна.

Если присмотреться, то дети «видят свой гендер» чем-то средним — половина лица мужская, а половина женская, с радугой не на небе, а на флагах, как «мальчик и мальчик» или «две мамы и дочка». Кто-то представляет себя псом Патроном (украинская собака-сапер, которую Зеленский награждал медалью)…

Но и это еще не все, ведь иные видят свой гендер… не знаю даже, как сказать, совсем неприлично выходит… украинцем, в общем. В шароварах, вышиванке — и это, пожалуй, самый ужасный вариант.

И тут ведь прямой посыл — перечитайте цидулку чинуш от образования — если ты не укр и не гей, значит ты «не талантлив», «общественно не активен» и вообще не соответствуешь «образовательному процессу».

Так что передайте Mia Boyka, что мало она еще жила, мало видела.

На этом занавес — приличные слова кончились.