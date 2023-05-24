«Вестник психиатрии»: «Улицы Пушкина в Одессе не будет!»

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Это только гриппом все одинаково болеют, а вот шизофренией — по-разному. Казалось бы, городская топонимическая комиссия порадовала одэсьцив от души — переименовала аж 80 улиц! Но одна часть одэсьцив ликует, а другая лютует — Пушкинскую оставили.

«На заседание было вынесено около 120 вопросов! Мы смогли отработать больше 80!!! — Не смог скрыть восторга самый активный член комиссии Александр Бабич. — Улицы академиков Вавилова и Вильямса, Чапаева, Пионерского переулка, Каманина, Ломоносова, Мичурина, Леонова… будут переименованы. Почти все это либо те фигуры, которые подпадают под закон о «дерусификации», либо не имеют к Одессе и Украине никакого отношения. Так что чистим от них карту города!».

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А какие имеют? Куда в новый список ни плюнь, то не разбери поймешь кто, а кого и удается найти на Википедии, то сплошь с припиской «националист»; или вот писатель Гео Шкурупий к Одессе отношение имеет?..

Также Бабич сообщил:

«Не успели найти достойное место для сквера Волонтеров (предлагался сквер Космонавтов). Думаю, что на ближайшем заседании мы это сделаем. И физически не успели дойти до проспекта Гагарина (были предложения — проспект Несокрушимых и проспект Непокоренных)».

Ну, видно же, согласились, что манкурты хорошо поработали! Но и к ним оказались претензии:

«Улица Пушкина не нужна Одессе!» — возмутился еще один активный активист Денис Соколов, работавший когда-то пресс-секретарем ОВА. Да вот проблема — улицы Пушкина в Одессе нет и никогда не было, есть Пушкинская. Но все эти «тоже ученые» данным фактом не владеют.

Зато тирада этого Соколова заслуживает отдельного внимания (как для анамнеза):

«…Пушкина решили сознательно придержать. Он жил в городе год, начал писать Онегина и соблазнил «пани» Воронцову. Все это никоим образом не оправдывает необходимость восхвалять российского имперского писателя в украинском городе Одесса. Пушкин — главный представитель русского мира, и вы не можете говорить: что ж, зато он писал хорошие стихи. Ибо именно его стихи, его творчество и его фигура — оружие против Украины. В культурном смысле Пушкин в Одессе — это Черноморский флот России в Севастополе».

Ну прав же, чертяка… насчет культурного смысла. Однако вот, что этот организм заключил: «Улицы Пушкина все равно не будет!».

Другое дело, что действительно-таки переименуют Пушкинскую. Кстати, сам памятник Пушкину так и стоит в фанерном саркофаге с наскальной живописью приматов.

Не обошлось в этой высокоинтеллектуальной дискуссии и без пяти копеек представителя института нацпамяти в Одессе Сергея Гуцалюка, которому также список из 80-ти переименованных улиц показался слишком коротким:

«Они помнят, как провально для них закончилась декоммунизация, которую они пытались игнорировать в 2015-2016 годах, в результате проиграли все суды и остались в дураках. По моему субъективному мнению, топонимическая комиссия должна сохранить для действующих одесских властей «лицо» среди их потенциальных пророссийских избирателей, которые сейчас потеряли политические ориентиры».

Да только так называемый потенциально пророссийский электорат давно в сортах оккупантов разбираться не хочет — оккупант и есть оккупант. И неважно, сидит он в мэрии, активничает, снося памятники, строчит доносы в СБУ… Зато у этой шоблы еще и внутренние разборки, хотя одно дело делают — город уничтожают. Вместе с людьми. И, да, пока не забыл — среди всех поучаствовавших в дискуссии нациков, нет ни одного одессита.