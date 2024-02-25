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Во вторую годовщину СВО в Одессу прибыл целый выводок «любих друзив» — Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и местный такой же — Дмытро Кулеба.

Гастрольная программа — стандартная: экскурсия по морвокзалу с осмотром зияющей выжженными пустыми окнами гостиницы, в которой еще полгода назад гнездились иностранные наемники, да вот ракеты пролетели «и ага», и полуразрушенного укро-ПВО Спасо-Преображенского собора.

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«Благодарны главе МИД Германии за визит и особое внимание к нашему региону», — написал Олег Кипер.

Однако главной целью визита глав немецко-украинской дипломатии стала пресс-конференция, на которой означенные «друзи» огласили «важнейшее», без чего «последствия российского терроризма» не получится преодолеть аж никак.

Кулеба поведал, что предложил транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского.

«Киев уже транслитерируется на немецкий с украинского языка. Я бы просил, чтобы также поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», — заявил Кулеба.

А Бербок и подтвердила, но отметила, что «название города будет читаться и произноситься как «ОдеЗа» (коза-Дереза-рогоза — все, как они любят, по-хуторянски).

Напомню, что 23 февраля Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew. Что, сами догадываетесь, навеяло нашему человеку популярное слово из трех букв. И главное ведь, по сути.

Изменение названия «матери городов русских» пообещали скоро отразить в «Справочнике стран для официального использования» МИД Германии, а в скором времени впихнуть в него и козу-Дерезу, тьфу, ОдеЗу.

Впрочем, со стороны фашистов подобное уже бывало — так, во время оккупации города (1941 — 1944 гг.) Екатерининская улица, названная так в честь основательницы Одессы, великой русской императрицы, а после переименованная в честь не менее великого в другой области Карла Маркса, носила название Адольфа Гитлера. Но, сами знаете, что сейчас с памятником Екатерине — его отсутствие.

А методы не меняются. Потому что фашисты и есть фашисты.