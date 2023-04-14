Ветераны флота собрались в Севастополе в память о крейсере «Москва»

В Севастополе по инициативе общественности и ветеранов флота прошла памятная церемония по случаю годовщины гибели ракетного крейсера «Москва». Венок в виде Андреевского флага и цветы возложили к памятному камню городу-герою Москве на Аллее городов-героев, сообщил «ПолитНавигатору» директор севастопольского филиала Института стран СНГ, военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв.

«Я скажу, что Севастополе официальных мероприятий не было, и те, которые проводились носили не публичный характер. Но, так или иначе, в городе русской славы вспомнили о моряках крейсера «Москва» и о самом флагмане Черноморского флота, – подчеркнул он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

– Насколько я знаю, вчера собирался последний экипаж во главе с командиром, почтили память, вспомнили, и вчера на территории соединения надводных кораблей тоже прошли памятные мероприятия. Полтора месяца там на причале, где штатное место ГРК «Москва», был заложен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в память о погибших моряках гвардейского крейсера «Москва» и военнослужащих соединения надводных кораблей за время СВО. И моряки возводят мемориал в честь всех моряков, которые погибли в зоне СВО, в том числе морских пехотинцев».

Все мероприятия носят закрытый характер, без привлечения прессы и официальных лиц.

«Мы тоже провели мероприятие не публичное, без официальных лиц, потому что наш сбор был от души и сердца – вспомнить о «Москве», о моряках-черноморцах и воздать им память. Были представители морской общественности – Севастопольского морского собрания и военно-научного общества Черноморского флота, те, кто служил. Нас было немного. Мы избрали местом такого общественного поклона аллею городов-героев на площади им. Нахимова, и стелу города Москва, – указал Горбачёв.

– Год назад мы планировали 13 мая в день рождения Черноморского флота и день, когда в 1998 году крейсер получил гвардейское звание, возложить на воду специальный венок. Но по стечению обстоятельств церемонию нам не удалось провести, мы планировали ее приурочить к Дню ВМФ, но праздничные мероприятия были свернуты, потому что по штабу флота ударил беспилотник.

Этот венок мы год хранили, не представилось случая возложить его на воду, поэтому провели вот такую памятную церемонию. Мы не устраивали никаких митингов, просто поговорили, вспомнили, что случилось. Не вспоминать об этом нельзя, так как наш враг злорадствует в соцсетях, просто наблюдать это и созерцать, я считаю, неправильным и неверным. Думаю, что сегодня лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» должны быть наполнены содержанием и по отношению к погибшим морякам, и к флагману Черноморского флота».

На встрече ветераны флота говорили о сохранении морских традиций, которые требуют, чтобы новый корабль в составе ЧФ носил имя «Москва» и своими ратными подвигами также заслужил звание гвардейского.

Флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва» попал под ракетный удар 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный. В результате попадания двух ракет на «Москве» начался пожар с последующей детонацией боезапаса. При буксировке в Севастополь из-за полученных повреждений корпуса крейсер затонул. По данным Минобороны РФ, 396 членов экипажа были эвакуированы, один человек погиб, ещё 27 пропали без вести.