Вице-губернатора Севастополя перевели на работу в Мелитополь

Любовь Смирнова.  
09.01.2023 16:21
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 310
 
Дзен, Запорожье, Крым, Политика, Россия, Севастополь


Первая рабочая неделя 2023 года в правительстве Севастополя началась с кадровых перестановок. О них на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас произойдут определенные изменения. Сергей Толмачев покидает свою должность и отправляется в Запорожскую область в качестве первого вице-губернатора. Хочу поблагодарить за работу», – сообщил Развожаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Первая рабочая неделя 2023 года в правительстве Севастополя началась с кадровых перестановок. О них...

Какие сферы будет курировать Толмачев в правительстве нового региона РФ, он пообещал рассказать уже завтра, как только доберется к месту назначения. Там его встретит врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, которого с Севастополем связывают недвижимость и семейный ресторанный бизнес. Также в правительстве Запорожской области экономические вопросы курирует экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.


Кроме Толмачева, на новое место работы переходит вице-губернатор – главный архитектор города Николай Гордюшин. После нового генплана Севастополя, который вынесут на обсуждение в этом году, и правил землепользования и застройки города-героя, Гордюшин пошел на повышение в Москву.

Исполняющими обязанности вице-губернаторов назначены руководитель департамента транспорта Павел Иено, департамента архитектуры Максим Жукалов и департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

И.о. первого заместителя губернатора назначен контролирующий выполнение социально-экономической программы развития Севастополя Алексей Парикин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть