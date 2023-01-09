Вице-губернатора Севастополя перевели на работу в Мелитополь

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Первая рабочая неделя 2023 года в правительстве Севастополя началась с кадровых перестановок. О них на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас произойдут определенные изменения. Сергей Толмачев покидает свою должность и отправляется в Запорожскую область в качестве первого вице-губернатора. Хочу поблагодарить за работу», – сообщил Развожаев.

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Какие сферы будет курировать Толмачев в правительстве нового региона РФ, он пообещал рассказать уже завтра, как только доберется к месту назначения. Там его встретит врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, которого с Севастополем связывают недвижимость и семейный ресторанный бизнес. Также в правительстве Запорожской области экономические вопросы курирует экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Кроме Толмачева, на новое место работы переходит вице-губернатор – главный архитектор города Николай Гордюшин. После нового генплана Севастополя, который вынесут на обсуждение в этом году, и правил землепользования и застройки города-героя, Гордюшин пошел на повышение в Москву.

Исполняющими обязанности вице-губернаторов назначены руководитель департамента транспорта Павел Иено, департамента архитектуры Максим Жукалов и департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

И.о. первого заместителя губернатора назначен контролирующий выполнение социально-экономической программы развития Севастополя Алексей Парикин.