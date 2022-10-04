Вице-премьер Молдовы наорал на украинцев в ходе переговоров

04.10.2022  17:46 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Скандал, Украина, Энергетика
Новости Украины

Вице-премьер Молдовы наорал на украинского визави в ходе переговоров о поставках электроэнергии.

Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду в телефонном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которых приняла за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вице-премьер Молдовы наорал на украинского визави в ходе переговоров о поставках электроэнергии. Об этом...

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Санду извинилась перед «Шмыгалем» за своего подчиненного.

«Это не оправдание для того, чтобы поддаваться эмоциям. Мы очень ценим, что вы продолжаете помогать нам с электроэнергией, как бы трудно это ни было. министры энергетики… Я очень благодарна, что мы сможем покупать электроэнергию в Украине ближайшие 15 дней, потому что от этого зависит наша стабильность», – сказала Санду.

В Молдове ничего неизвестно о молдово-украинских переговорах. Журналисты предположили, что скандал произошел из-за дележа откатов. В этом году молдавское правительство решило закупать 30% необходимой электроэнергии у Украины.

Ранее почти всю электроэнергию в страну поставляла Молдавская ГРЭС в Приднестровье по цене $59,9 за МВтч. На Украине энергия стоила дороже: у «Энергоатома» – $77, у «Укргидроэнерго» – $100.

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