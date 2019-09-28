Видные украинские нацисты возвращаются во власть

28.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Новые назначения в команде Владимира Зеленского и общая политика Киева свидетельствуют, что все победные реляции о разгроме националистов на Украине в результате смены президента оказались преждевременными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вятровича, слава Богу, уволили – позитивный шаг. Но при этом на Институт национальной памяти выделяют больше денег, он продолжает работать, Вятрович, уже после прихода Зеленского, расставил своих людей по региональным отделениям. То есть, дело Вятровича продолжается.

Обратите внимание на сегодняшнее назначение. Замначальника главы национальной полиции назначен Вадим Троян – один из создателей батальона «Азов», созданного на базе Социал-национальной ассамблеи, которые называли и называют себя социал-националистами. Мы же понимаем, что это не случайное совпадение.

Праворадикальный боевик, военный преступник, сейчас в полиции Зеленского, Авакова, теперь опять вернулся на высокие посты. Как это свойственно патриотам Украины где-то там проворовался, у него был финансовый скандал, его на время отстранили, и сейчас возвращают», – отметил политолог.

По мнению Вадима Корнилова, кадровые назначения на Украине свидетельствуют, что киевская верхушка продолжает оставаться такой же нацистской, как и раньше.

«Эти возвращения – Геращенко, Трояна и прочих, к большому сожалению, свидетельствуют, что те надежды, в частности и российских либералов, что оголтелый национализм окончательно проиграл, оказались не оправданными», – резюмировал эксперт.