Винницкому фермеру конкуренты вырубили 5 гектаров фруктового сада

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В Винницкой области конкуренты вырубили пять гектаров фруктового сада, принадлежащего местному фермеру.

Об этом в своем блоге сообщила винницкая журналистка Виктория Никитюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Никитюк, ссылаясь на информацию фермера Сергея Исайко, сообщает, что подозрения пали на местную агрофирму, которая таким образом борется с конкуренцией.

«Вот такую картину застал фермер с Винничины Сергей Исайко. Неизвестные ночью вырубили 5 га фруктовых деревьев на его поле. Преступников ищут. Мужчина в отчаянии, потерял более миллиона, не говоря о работе! Подозревает в содеянном местный агрохолдинг, который уже «прославился» аналогичными случаями в отношении других фермеров, которые самостоятельно обрабатывают землю.

Интересно, что о ситуации хорошо знали в районе, писали заявления в милицию и руководства области. Но некоторые из высокопоставленных лиц дружат с владельцами холдинга, так и реакция была соответствующая, говорит Сергей Исайко», – написала Никитюк.

Ситуация с давлением частных предпринимателей симптоматична для Украины, пишет в своем блоге киевский адвокат Татьяна Монтян. Такая участь, по ее словам, постигнет каждого бизнесмена в «аграрной сверхдержаве», у кого нет покровителя во властных кабинетах.

«Это все, что нужно знать об агробизнесе в Украине. Такая же участь постигнет любого, кто осмелится без «крыши» что-то выращивать в нашей чрезвычайно инвестиционно привлекательной стране. Ну а если нанимать полноценную охрану, то агробизнес автоматически становится нерентабельным», – подчеркнула Монтян.