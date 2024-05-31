Визит Блинкена в Кишинев: Молдову ожидают суровые времена

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Молдову, где встретился с президентом Молдовы Майей Санду и другими высокопоставленными чиновниками и пообещал помощь на фоне «дестабилизирующих действий, исходящих со стороны России».. Это второй приезд главы американской дипломатии в Кишинев – первый состоялся в марте 2022 года.

Эксперты по просьбе «ПолитНавигатора» комментируют итоги визита и его возможные скрытые мотивы.

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Александр Кориненко, политолог:

– Визит американских чиновников в Молдову – это всегда знаковое и настолько громкое событие, как будто цивилизованный человек прибывает на землю туземцев. О знаковости визита можно судить по тем мерам безопасности, которые были предприняты в Кишиневе: перекрытый центр города, особый режим воздушного пространства. Все это говорит о статусе гостя, даже верхушку ЕС так не встречают, как господина Блинкена. Американцев здесь интересуют в основном вопросы безопасности. На фоне успехов российской армии на Украине и критического состояния ВСУ на первый план выходят вопросы безопасности союзников США в Европе. Молдавское руководство тоже пытается получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса, и понятно, что в НАТО такие гарантии могут дать только США и никто более, поэтому я уверен, что это был главный вопрос, который обсуждался. Не будет совершать чиновник такого ранга визит в маленькую страну, чтобы обсудить развитие демократических институтов и развитие инфраструктурных проектов. Для таких дел есть посол США в Молдове, а Блинкен решает вопросы мирового масштаба.

Анатолий Дирун, политолог:

– Визит Блинкена – это своеобразное подведение итогов для госсекретаря перед выборами президента Соединенных Штатов. Вспомним, что выборы президента Молдовы, назначенные на 20 октября, пройдут практически накануне выборов в США. Демократам важно иметь примеры историй успеха молодых демократий. Кейс Майи Санду идеально вписывается в модель переизбрания для Джо Байдена. Несомненно, что на фоне ухудшения ситуации на территории Украины, демарша в Грузии и своеобразного поведения Азербайджана госсекретарю США важно зацементировать ситуацию в Молдове, самому убедиться, что сюрпризов в виде поражения действующего президента здесь не будет.

Игорь Шорников, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Вообще-то хозяином Молдовы считается посол США в этой стране, передать Майе Санду очередные инструкции мог бы и он, но приехал Блинкен, чиновник заметно более высокого ранга, значит этот визит – отнюдь не рядовое событие. Кроме того, этот визит совпадает с пересменкой посла, теперь в Молдову направляют женщину. Это не самый обнадеживающий для Молдовы знак, женщина в американской политике зачастую выполняет самую грязную работу, вспомним хотя бы Мадлен Олбрайт. Все говорит о том, что для Молдовы наступают решающие времена. Если судить по счастливому выражению лица Майи Санду, ее работа на президентском посту была признана вполне удовлетворительной и она, скорее всего, получила из рук американца мандат на еще один президентский срок. Мало кого интересует, каким будет этот срок с точки зрения экономики, социальной сферы или дальнейшей евроинтеграции Молдовы. В воздухе повис вопрос: не будет ли этот срок военным для Молдовы? Блинкен не похож на голубя мира, и хотя он привез небольшие средства на энергетику и на поддержку промывания мозгов молдаванам, ощущения от его визита тревожные.

Андрей Сафонов, политолог:

– 29 мая Молдову посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен, а 31 мая в Кишинев должен прибыть министр обороны Германии Борис Писториус. Очевидно, что кишиневский националистический режим с большой долей вероятности получил «добро» на подавление оппозиции и сохранение себя у власти в Молдове. Недаром прилет Блинкена сопровождался разгоном митинга протеста у здания кишиневского аэропорта, а уже после его отъезда СМИ сообщили, что 5 телевизионных каналов, которые являлись голосами оппозиции, утратили лицензии на вещание. Более того, сам госсекретарь несколько раз в ходе своей пресс-конференции в Кишиневе поминал Россию (разумеется, в негативном ключе). Он сообщил, что Штаты выделяют 50 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и еще 85 «лимонов» – на энергетическую отрасль Молдовы. Цель американцев ясна: в Молдове должно быть стерильное прозападное информационно-политическое поле. А энергетика должна быть полностью в составе европейского энергосектора с подключением к Румынии. И тогда, видимо, полагают в Вашингтоне, Майя Санду выиграет президентские выборы и пройдет на второй срок, а заодно избиратели проголосуют на референдуме за вступление Молдовы в Евросоюз. Но что взамен? Здесь вовремя вспоминается предстоящий 31 мая в Молдову визит немецкого «наркома» обороны Писториуса. Германия уже передавала Молдове 19 бронемашин «Пиранья», и эти машины могут воевать только против Приднестровья и российских войск, дислоцированных в ПМР. Добавим к этому, что Энтони Блинкен после Молдовы отправился на саммит глав МИДов стран НАТО в Чехию. Натовцам нужна живая сила, которую они смогут использовать против России, если все-таки они дадут согласие на обстрелы российских территорий западным оружием. Для этих замыслов Молдова подходит как нельзя более кстати; тем более, что рядом – де-факто союзное России Приднестровье, которое в последние два года подвергается жесткому давлению того же Кишинева по различным направлениям. Попытка западников открыть «второй фронт» против Москвы в Закавказье пока что проваливается – руководство Грузии отбивает попытки прозападной агентуры учинить уличный «майдан» и прийти к власти.

Ставка на действующее руководство Молдовы для создания некой горячей точки на юго-западе бывшего Союза выглядит логичной.

Не факт, что такой «крутой» сценарий запустят в дело, но уничтожение российского влияния по обе стороны Днестра – это общая задача и Америки и Евросоюза. Так что визиты Энтони Блинкена и Бориса Писториуса выглядят звеньями одной цепи. Другое дело, что столь же очевидно следующее: сохранение кишиневской националистической диктатуры в ее нынешнем виде и ее дальнейшая эволюция в сторону еще более жесткого режима создают перманентную угрозу для Гагаузии, Приднестровья, а также всех, кто желает сохранения независимости и самобытности государства Молдова и ее народа.