«Вход в ЕС через заднюю дверь»: ЛГБТшники дают наставления армии Молдовы

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В Минобороны Молдовы в конце минувшей недели состоялась встреча с представителями правозащитных организаций, в том числе центра защиты прав ЛГБТ-сообщества GenderDoc-M. Говорили о борьбе с дискриминацией и обеспечении принципов гендерного равенства, сообщил сайт военного ведомства.

Министерство рассказало о действиях, которые намерено предпринять для обеспечения благоприятной среды для военнослужащих в Национальной армии. В Минобороны заверили, что соблюдению прав человека в армии уделяется серьезное внимание, а чтобы ситуация в этой области стала еще лучше, готовы прислушаться к рекомендациям правозащитников и НПО.

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Событие не осталось незамеченным, его прокомментировали и журналисты, и политики, и общественные деятели.

Провластное интернет-издание NewsMaker, которое давно и много пишет о защите прав представителей ЛГБТ, указывает, что в армии Молдовы с этим делом не все ладно, и припоминает случай с солдатом-срочником, который пожаловался на притеснение в воинской части из-за своей ориентации.

Так, в 2021 году военнослужащий Марин Павлеску совершил каминг-аут как гей и сообщил, что не вернется из отпуска в армию, поскольку сослуживцы издевались и избивали его. Минобороны, проведя внутреннее расследование, заявило, что слова Павлеску «подтвердились частично», и что он не подвергался давлению или физическому насилию из-за его сексуальной ориентации, а потасовка произошла из-за личного конфликта.

Позднее Совет по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства признал, что преследование Павлеску из-за сексуальной ориентации во время службы все же имело место. Руководству всех частей Национальной армии и Минобороны рекомендовали принять меры по борьбе с дискриминацией из-за сексуальной ориентации и травлей.

Большинство комментаторов, однако, выражает негативное отношение к внедрению в Молдове и, в частности, в ее армии таких «европейских ценностей». Настроения в обществе на этот счет, кстати, наглядно демонстрируют результаты онлайн-опроса, проводимого на сайте того же издания NewsMaker: признание и защиту прав однополых пар в Молдове не поддерживает более 70% проголосовавших.

«Молдавское министерство обороны провело официальную встречу с ЛГБТ-шниками. На встрече «радужное сообщество» поругало молдавских военных за «дискриминацию». Минобороны пообещало впредь учитывать все пожелания ЛГБТ и сделать молдавскую армию максимально комфортной для скольких-то там десятков полов. Судя по всему, для того чтобы войти в НАТО, нужно чтобы сперва НАТО вошло в тебя. Что там об этом всем думали молдавские военные – можно прочесть на их лицах», – написал в соцсетях общественный деятель, блогер Михаил Ахремцев.

Историк Борис Шаповалов предрекает конец молдавской армии – как и НАТО, которое «боится открыто воевать с Россией, поскольку европейцы хорошо помнят май 1945 года и поэтому особым желанием не горят».

«Воевать-то некому… Извините, но ЛГБТ и солдат без Родины (а у нас очень непонятная ситуация, кто и что/кого должен защищать, – и пасдюки [правящая партия PAS] это уже начинают понимать) рваться сложить свою драгоценную жизнь за непонятные европейские «ценности» и хотелки не будeт. Это не Великая Отечественная война, когда защищали социалистическое Отечество, в котором все были равны», – отмечает Шаповалов на своей странице в соцсети.

Независимые телеграм-каналы обратили внимание на то, что Минобороны на своем сайте публикует сообщения «для витрины», при этом ничего не сообщает, например, о бегстве двух военнослужащих из третьей мотопехотной бригады в Кагуле. Данные о том, что 18-летние срочники самовольно оставили часть 1 февраля, министерство подтвердило только после обращения СМИ.

О «парадной» встрече в Минобороны и реальном состояние дел в армии пишет журналист Елена Левицкая-Пахомова:

«Кто сейчас идет в армию? Недокормленные мальчишки из сел, где в школе один учитель ведет три предмета. Благодатная почва для работы ЛГБТ-сообщества. Ладно, геи на встрече, а лесбиянок в армии где сыскать?»

Политолог Александр Кориненко в интервью Sputnik.md констатировал, что искусственное насаждение Западом интересов секс-меньшинств в ущерб интересам тех, кто исповедует традиционные культурные, моральные, религиозные ценности, является вызовом для молдавского общества. По его мнению, власть, желая угодить Западу, активно поддерживает ЛГБТ-сообщество, сознательно идет на конфликт с религиозными институтами и представителями традиционно настроенного большинства граждан страны.

Депутат от Партии социалистов РМ Богдан Цырдя, комментируя продвижение ЛГБТ-повестки в Молдове, напоминает в своем телеграм-канале об истории вопроса. Так, отмечает он, 14 октября 2021 года парламент страны проголосовал за принятие Стамбульской конвенции (ее поддержали только представители правящей партии PAS), которая открыла двери для пропаганды ЛГБТ. Потом НПО GenderDoc-M объявила, что начнет семинары в школах, чтобы информировать о правах детей ЛГБТ.

В 2022 году Европарламент призвал Республику Молдова отменить конституционный запрет на однополые браки. 17 января 2023 года ЕСПЧ вынес постановление, фактически обязав все государства в составе Совета Европы, в том числе Молдову, узаконить однополые браки.

Сразу после этого в стране появилась первая пара, решившая воспользоваться этим требованием ЕСПЧ: свой брак с женщиной-трансгендером потребовала зарегистрировать представитель НПО GenderDoc-М Анжелика Фролова, которая поддержала Майю Санду на президентских выборах.

«Вот так! Вы думали, что войдем в ЕС через парадную дверь, но нам предлагают войти через заднюю. Смотри не перепутай», – резюмирует парламентарий.

Главный редактор молдавского портала православных журналистов и блогеров traditia.md Виктор Жосу опубликовал материал, в котором отмечает, что ЛГБТ-повестка воспринимается в стране «в целом крайне негативно, причем всеми слоями общества, включая даже часть сторонников правящей Партии действия и солидарности».

«Если говорить об адептах европейского курса, то, стремясь интегрироваться в ЕС, они до последнего момента представляли себе это как движение в одну сторону. Ожидали, что будут пользоваться «бонусами» евроинтеграции. Использовать безвизовый режим; возможность, пусть часто полулегально, трудоустраиваться в странах ЕС; проводить отпуск на Средиземноморском или Адриатическом морях и прочее, но при этом ничего у себя не менять из привычного образа жизни. Была иллюзия, что все европейские извращения, все, что у нас считается аномалией с точки зрения морали, может происходить только где-то там, на западе Европы, где-нибудь во Франции, Бельгии, Испании, но только не у нас. Но к власти пришли президент Майя Санду и партия, чьим неформальным лидером она остается. Теперь становится очевидно: согласившись на европейскую интеграцию, наши граждане должны взять на себя и обязательство соответствовать всему тому, что сегодня европейская бюрократия считает нормой. Для многих это оказалось неприятным сюрпризом, у таковых сейчас имеет место некая фрустрация», – объясняет эксперт.

По словам Жосу, власть в Молдове будет подогревать тему ЛГБТ, несмотря на критику в обществе.

«Все дело в том, что у нынешней власти нет выбора: она полностью зависима от коллективного Запада. И политически, и финансово, и в карьерном плане – во всех смыслах. По сути, в лице этой власти мы имеем исполнителей воли западных так называемых «партнеров по развитию» (правильнее было бы называть их хозяевами), хотя по форме и делаются попытки обставить все как решение молдавского парламента. Единственное, что может себе позволить на данном этапе президент Майя Санду и ее партия – это до поры до времени не проявлять в продвижении ЛГБТ-повестки особой активности. Главное для наших властей сегодня – быть встроенными в антироссийский мейнстрим. То, что сегодня в приоритете у США, ЕС, НАТО, – тому и надо соответствовать. А дальше будет видно. Поэтому пока продвижением данной повестки в Молдове занимается главным образом неправительственная организация «ГендерДок-М». Заодно каждый раз, с каждой новой «инициативой» тестируя общественные настроения, которые неизменно показывают отрицательное отношение к тематике ЛГБТ», – рассказывает Жосу.

Эксперт уверен, что даже если в силу каких-либо конъюнктурных обстоятельств парламент начнет менять действующее законодательство в сторону «евросодомизации», «молдавское общество в массе своей таких перемен не примет».