ВКС РФ «вправляют мозги» всушникам ФАБами – Кимаковский

Владимир Гладков .  
14.04.2023 18:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Воздействовать на умы зазомбированных киевской пропагандой всушников можно только посредством страха и непосредственной опасности для их жизни.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воздействовать на умы зазомбированных киевской пропагандой всушников можно только посредством страха и непосредственной опасности...

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«За эти годы массовая пропаганда очень серьёзно попортила мозги людям, которых мы считали своими братьями. И они уже далеко не такие. Только страх немножко их переделывает.

Сейчас мы на некоторых участках фронта создаём условия, при которых им лучше сдаться, чем оставаться в окопах. Потому что в окопах они просто погибнут под разрывом наших боеприпасов и бомб», – сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что российская армия всё больше применяет мощные управляемые авиабомбы.

«А в последнее время, особенно на авдеевском направлении, мы применяем новые принципы взаимодействия пехоты и ВКС. То есть, наша авиация работает управляемыми бомбами.

Вы не представляете, что это такое, я в какой-то степени ощущал это на себе, когда мы штурмовали «Азовсталь». Была операция по принуждению к миру. Там ударная волна такая, что не только кепка отлетает на 150 метров, а и голову снести может, в прямом смысле.

А сейчас ФАБ применяются в районе авдеевской промзоны. Как говорил наш президент, мы ещё не в полную силу включились», – добавил советник главы ДНР.

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