Владельцу СТО, отказавшему обслуживать военных, дали сутки на снос

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Владельцу станции техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где произошел скандал с обслуживанием военного КаМАЗа, дали сутки на приведение земельного участка в первоначальный вид.

СТО построена незаконно на землях, предназначенных для жилой застройки и подлежит сносу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Срок предписания о сносе самостроя закончился 30 июня. Администрация Красногвардейского сельского поселения 13 июля вынесла постановление о начале процедуры принудительного сноса незаконно возведенных построек.

Сам снос назначили на 25 июля, но коммунальные службы не смогли это сделать: владелец самоволок считает действия местных властей незаконными и намерен подать жалобу в полицию на главу администрации.

«Согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, принято решение о сносе незаконных построек. Предпринимателю давалось время, чтобы сделать это самостоятельно – в общей сложности 26 рабочих дней. Он ничего не сделал, – цитирует главу Красногвардейского сельского поселения Анатолия Ерохина «Крым 24». – Поскольку предприниматель возражает против принудительного сноса, достигнуто соглашение с его юридической службой о том, что он демонтирует постройки самостоятельно до 15 часов 26 июля. Если он этого не сделает, сделаем мы».

По процедуре администрация поселения должна получить решение суда о сносе незаконных строений. На это может уйти не один год, но вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров заверял, что на все процедуры достаточно одного месяца.

«Возведенный комплекс для технического самообслуживания транспорта и три подсобных помещения для хранения материалов подлежат сносу, как самовольно построенные. Уже издано соответствующее постановление. Следующий этап – подготовка и проведение работ по сносу. С учетом всего в течение месяца должны быть завершены все эти процедуры», – заявил вице-премьер 15 июля.

Соответственно к середине августа от СТО не должно остаться и следа.

Скандал со станцией техобслуживания возник после публикации видео, на котором военные посетовали на отказ в починке колеса их грузовика. После общественного резонанса, хозяин СТО снял видео со своим объяснением ситуации – военные приехали очень поздно, специалистов уже не было, а для демонтажа колеса такого размера на станции просто нет оборудования.

Тем не менее, местная администрация решила проверить легальность бизнеса виновника. выяснилось, что земля под СТО не оформлена, строение не зарегистрировано, и, как следствие, подлежит сносу. О чем хозяину станции 16 июня выдали предписание.