Владелец бандеровского ресторана «Крыивка» отказал белорусам в франшизе
Основатель сети «креативных ресторанов» львовянин Андрей Худо заявил, что отказался продавать франшизу одной из своих сетей «Пьяная вишня» белорусам «по политическим соображениям».
Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей «Пьяной вишни». На этот раз, как говорится «братья-белорусы» из Минска… Ко мне обращались несколько раз по поводу покупки франшизы нашего бара «Пьяная вишня». Мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-нибудь Билорусь (так в оригинале — ред.) изменится, и мы сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-львовски», – написал Худо.
Он является совладельцем сети ресторанов «Крыивка» (схрон), прославляющих пособников гитлеровцев из УПА, а также сетей «Гасова лямпа» (газовая лампа) и «Львовские пляцки» (галицкие кондитерские изделия).
Как поясняет TUT.BY, белорусы открыли «Пьяную вишню» с местным продуктом, этикетку для которого разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер. На ней изображен петух — голый и с вишней в клюве. Единовременный платеж за франшизу украинской «Пьяной вишни» составляет 15 тысяч долларов. А сумма инвестиций, если вы хотите открыть заведение с нуля (включая единовременный взнос), — примерно 60 тысяч долларов.
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