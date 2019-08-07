Владелец бандеровского ресторана «Крыивка» отказал белорусам в франшизе

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

Основатель сети «креативных ресторанов» львовянин Андрей Худо заявил, что отказался продавать франшизу одной из своих сетей «Пьяная вишня» белорусам «по политическим соображениям».

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей «Пьяной вишни». На этот раз, как говорится «братья-белорусы» из Минска… Ко мне обращались несколько раз по поводу покупки франшизы нашего бара «Пьяная вишня». Мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-нибудь Билорусь (так в оригинале — ред.) изменится, и мы сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-львовски», – написал Худо.

Он является совладельцем сети ресторанов «Крыивка» (схрон), прославляющих пособников гитлеровцев из УПА, а также сетей «Гасова лямпа» (газовая лампа) и «Львовские пляцки» (галицкие кондитерские изделия).

Как поясняет TUT.BY, белорусы открыли «Пьяную вишню» с местным продуктом, этикетку для которого разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер. На ней изображен петух — голый и с вишней в клюве. Единовременный платеж за франшизу украинской «Пьяной вишни» составляет 15 тысяч долларов. А сумма инвестиций, если вы хотите открыть заведение с нуля (включая единовременный взнос), — примерно 60 тысяч долларов.