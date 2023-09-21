Власти Болгарии плюнули в лицо Русской церкви

Алексей Топоров.  
21.09.2023 21:36
  (Мск) , Белград
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Беспредел, Болгария, Вандализм, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Церковь


Болгария депортировала настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и еще двух священников.

При этом некоторые болгарские СМИ, не приводя доказательств, назвали депортированных «шпионами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгария депортировала настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и еще двух...

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По словам посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, священников РПЦ вызвали в миграционную службу, где им сказали, что они представляют угрозу национальной безопасности страны. Затем их отвезли в место, где они жили в автозаке, чтобы они могли забрать свои вещи. После чего их завезли на подворье, в храм, а затем на границу с Сербией.

«Это беспрецедентный случай, церковь отделена от государства и непонятно, как священники могут угрожать национальной безопасности. Многие прихожане ходят в Русскую церковь в Софии. Такое событие – падение в пропасть. Они просто плюнули в лицо нашей церкви», – комментирует инцидент Митрофанова.

Официальная София инцидент пока никак не комментирует.

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