Власти ДНР списали рост цен на погодные условия

24.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

Начавшийся после гибели Александра Захарченко рост цен на продукты в ДНР продолжался в последнее время, в частности, из-за сложных погодных условий. Об этом заявил руководитель управления стратегии развития промышленности администрации главы ДНР Евгений Лавренов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, в этом году у нас зима достаточно снежная. Мы, более-менее, к этому привыкли, но проблемы остаются. Естественно, это сразу отразилось на стоимости доставки, так как грузовые автомобили из-за снежных заносов простаивали на трассе М-4 Дон, из-за этого тратилась солярка, стоимость на которую поднялась существенно. Я разговаривал с предпринимателями, рост стоимости перевозки составлял 40-50 процентов. Естественно, это не могло не отразиться на ценах. Плюс, насколько я помню, в России немного подорожало топливо, и это тоже каким-то образом сказалось», – пояснил он.

По словам Лавренова, в ДНР было принято решение по понижению или полной отмене заградительных пошлин на некоторые товары, что должно снизить цены на продукты.

«Мы сейчас рассчитываем на то, что убираем заградительные пошлины. Кстати, открою маленький секрет: если внимательно почитать этот документ, то там и на зерно мы ноль поставили. Более того, мы даже опустили ввозную пошлину на кондитерские изделия и на безалкогольные напитки: было 15 процентов, стало 8 процентов.

Поэтому, естественно, подорожание логистики не могло не отразиться на росте цен. Но мы рассчитываем на то, что сейчас посленовогодний ажиотаж спал, мы видим небольшое снижение оптовых цен на курицу в Российской Федерации.

Единственное что зерно немножко подводит, мировая цена всё-таки. Хотя нужно отдать должное, что с закрытием навигации Азовского моря порт Таганрог и порт Азов, а там ледовый сбор, зерно немножко присело по цене, поэтому, возможно, мы и тут тоже получим какие-то положительные эффекты, но пока не вижу. Мы рассчитываем, что сейчас цены немножко припадут, но это рыночная тенденция, мы с этим ничего сделать не можем», – добавил чиновник.

Также Лавренов прокомментировал цены на топливо.

«Мы сдерживаем рост цен на топливо благодаря тому, что ещё живём на топливе, купленном в декабре, ещё по старым ценам. Вы знаете, наше предприятие покупает это всё на бирже, делается предоплата, потом оно к нам едет. Поэтому у нас старая покупка, старая цена, и мы ограничиваем рост цен на топливо.

Также Денис Владимирович поручил Министерству доходов и сборов просчитать, какая будет потеря в случае, если у нас возникнет необходимость убрать ввозную пошлину до нуля для поддержки наших производителей. Мы сейчас готовим этот материал, мы в ближайшие дни доложим Денису Владимировичу о результатах, и, наверное, правительством будет принято какое-то решение, если мы увидим, что рост будет значительным.

Но нужно понимать, что мы зависим от внешних факторов, мы привязаны к мировой цене, и будем думать, как самортизировать для жителей рост цены.

…У нас поставлена задача рассмотреть вопрос так, чтобы мы сравнялись по цене с Российской Федерацией. Я думаю, у нас это получится», – резюмировал чиновник.