Власти Казахстана вслед за Украиной и Белоруссией отказались от Георгиевской ленты

18.09.2021 20:24 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Казахские националисты делают всё возможное, чтобы догнать и перегнать по уровню оголтелой русофобии своих «коллег» из Украины.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с языковыми патрулями (в Казахстане – ред.) – и там засветились два наиболее одиозных патриота в кавычках – Куат Ахметов и его единомышленник Диас Кузаиров (казахские блогеры-националисты – ред.). Диас Кузаиров заезжал к нам в город Кокшетау, и здесь проводил что-то типа языкового патруля, он посещал несколько коммерческих заведений и заявлял недовольство, что кто-то его не может обслужить на казахском языке. Попутно, я посмотрел ещё пару роликов, его очень возмутили почему-то памятники советской эпохи, которые немногочисленные у нас остались в городе. И в одном из роликов он обращался напрямую к президенту Токаеву, что надо памятники все ликвидировать», – сказал Намовир

«Декоммунизация, как на Украине», – предположила ведущая.

«Они все эти явления – дерусификация, декоммунизация, антисоветизм, идут рука об руку», – согласился редактор.

«И обычно это начинается с языка», – уточнила журналистка.

«Конечно, потому что язык это наиболее яркий маркер», – подчеркнул Намовир.

Также он отметил, что после событий на Украине в 2014 году казахские медийные активисты и националисты настаивали, чтобы Георгиевскую ленточку признали символом сепаратизма и русского шовинизма.

«После крымских событий, событий на Донбассе, эта тема в казахстанском сегменте активизировалась, и были высказывания со стороны медийных националистов о том, что это надо обязательно запретить, потому что георгиевская ленточка – это не символ Победы, это символ сепаратизма, это символ русского шовинизма. Во всяком случае, какой-то реакции со стороны казахстанских властей не было, но, тем не менее, в официальных декорациях ко дню 9 мая георгиевская ленточка теперь не используется», – констатировал Намовир.