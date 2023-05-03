Власти РФ не дают «Газпрому» продавать газ промышленникам со скидкой

Федеральная антимонопольная служба РФ не разрешает «Газпрому» как естественному монополисту снизить тарифы на газ для промышленных предприятий.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ситуации, когда у нас в 2022 году экспорт газа в Европу упал более, чем на 80 млрд кубов, внутренний рынок газа стал реально конкурентным, можно даже сказать, в чем-то премиальным.

А в этом году еще просядет экспорт в Европу, и у нас в стране будут заперты примерно 110-120 миллиардов кубов газа, который мы раньше экспортировали. В этом плане внутренний рынок окажется профицитным с точки зрения производства и предложения», – заявил эксперт.