Власти Сербии красиво пресекают попытку Майдана

29.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Лидер сербских майданщиков Драган Джилас решил сделать ставку на радикальный сценарий, чтобы компенсировать недавний провал с явкой на «решающий» митинг протеста в Белграде, едва собравший 7 тысяч человек, свезенных со всей страны.

Джилас объявил о планах по разворачиванию палаточного городка в центре Белграда. По его словам, в Пионерском парке, рядом со зданиями президентского дворца и мэрии столицы, напротив здания парламента, будут размещены 100 временных палаток.

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Установка майдан-палаток должна начаться 4 мая. Итогом должно стать создание «свободной зоны» с альтернативным парламентом, – до тех пор, пока «президент Сербии Александр Вучич не согласится на ультиматум»,- пишет Informer.

Джилас, как говорят в «Союзе», крайне недоволен тем, что протест оппозиции оказался отнюдь не массовым, и с каждым днем количество сторонников падает. Поэтому он решил пойти ва-банк и сыграть по принципу «все или ничего».

«Вот почему они решили заблокировать центр Белграда. Для них особенно важно заблокировать вход в президентский дворец и парламент, потому что они думают, что это вызовет у государства нервную реакцию», – сообщает неназванный источник Informer в близких к Джиласу кругах.

Однако скорее всего, протестующих и в этот раз ждет жестокое разочарование. С 3 по 5 мая в Пионерском парке будет проходить традиционная полицейская акция «Полиция с обществом», – сообщил министр МВД Небойша Стефанович. В ее программе – общение с населением, ознакомление с деятельностью конного отряда полиции и ее четвероногими сотрудниками, а также выставка современной автотехники ведомства.

Поэтому оппозиции придется поумерить свои аппетиты и поискать для своих задумок другое место.