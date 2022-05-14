Власти Ялты открещиваются от варварского сноса дома Краснова

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Власти Ялты спешат откреститься от скандала со сносом дома архитектора Николая Краснова – знаменитого далеко за пределами Крыма и России.

Здание, которое Краснов построит для себя на улице Николаевской, простояло больше 100 лет, но не попало в перечень объектов охраны культурного наследия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неделю назад, когда пошла информация в социальных сетях, мы ее отследили и направили запрос в Министерство культуры Республики Крым, который ведет учет объектов. По пока не подтвержденной информации, то, что мы видим на сайте Минкультуры Республики Крым – это не является объектом культурного значения. Этот объект являлся частной собственностью, как нежилое здание», – пояснила первый заместитель главы администрации Ялты Евгения Бавыкина.

В администрации Ялты сообщили, что здание являлось частной собственностью. Объект никто не реставрировал, и в доме никто не жил.

По словам собственника, на здании были признаки аварийного состояния.

То, что здание являлось административным корпусом пансионата «Заря», подразумевает его нежилой статус. Особняк в стиле модерн был крепким, несмотря на свой вековой возраст – Краснов строил его в расчете передать потомкам вместе с чертежной мастерской.

Еще 1 мая здание было целым, и даже оконные проемы в нем были застеклены, как и входная дверь с шикарной парадной лестницей. О том, что дом Краснова собираются снести, ялтинские краеведы узнали в апреле этого года. Тогда же они обратились в Крымское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Было подготовлено заявление и историческая справка о том, что дом имеет ценность, и Краснов проживал в нем с 1903 по 1918 год вплоть до эмиграции в Сербию.

Из Минкультуры Крыма пришел ответ, что заявление принято и будет рассмотрено на научно-методическом совете. В этот момент особняк сносят.

Понятно, что задним числом признавать ценность утраченного здания бессмысленно. Для историков и краеведов очевидна невосполнимость потери – Краснов был автором архитектурного ансамбля той императорской Ялты, облик которой меняется безвозвратно.