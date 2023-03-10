Влиятельные американцы не верят в победу Украины – Стецькив

В США существует влиятельное течение политиков и аналитиков, которые выступают против передаче Украине оружия и не верят в ее победу над Россией.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдан Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стецькива, реальная динамика поставок оружия в Украину вызывает вопросы.

«С одной стороны, немцы и сами высказали согласие дать нам танки и дали добро на передачу из третьих стран. А потом оказалось, что в боеспособном состоянии у них и двух батальонов танков нет. А это 62 единицы. Нужно быстро ремонтировать, делать это. И динамика на самом деле не удовлетворяет наше политическое руководство, об этом достаточно откровенно говорят и Данилов, и президент нашей страны. И этому в определенной степени есть объяснения», – сказал политик.

«Совсем не отрицая общестратегического решения на пользу Украины, мы должны понимать… я Европу не беру, там еще более сложная ситуация, но и в американском политикуме, и среди американских интеллектуалов существует достаточно влиятельное течение, которое считает, что есть большое сомнение, что Украина военным путем победит Россию, даже если Америка даст все то, что Украина просит. И эти люди соответствующим образом выступают в американской прессе, пишут аналитические доклады – это не только Ranв Corporation, много есть и других аналитических центров, которые обслуживают Госдеп, и они говорят, что не может Украина победить, она слишком слаба, Россия слишком сильная, ресурсы у нее на порядки сильнее, поэтому нужно искать какие-то точки соприкосновения, какие-то линии компромисса. Не скажу, что американская официальная линия воспринимает эту точку зрения, но очевидно, что эти влияния есть», – заявил Стецькив.