Вместе с Мариуполем Украина потеряла четверть валютных поступлений страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина на сегодняшний день получает лишь треть от необходимых для функционирования государства доходов. Потеря юго-восточных регионов и всеобщая мобилизация нанесли сокрушительный удар по украинской экономике.

Об этом в эфире телеканала «Знай 24» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Основная наша проблема – это экономика. Поскольку любая война подпирается экономикой, она подпирается деньгами. С той ситуацией, которую мы сегодня имеем, с тем, что у нас 250-миллиардная дыра в бюджете, мы видим и по курсу доллара, мы видим и по растущим ценам, армию надо содержать. Почти миллион людей под ружьём. На это нужны деньги. А доходы бюджета, увы, 1/3 от тех потребностей, которые сегодня приходится замещать», – сказал Золотарёв.

Также эксперт отметил, что пока не он не украинская власть ничего дельного для решения сложившейся ситуации предложить не могут и действуют по довоенным схемам.

«Каких-то кардинальных решений, адекватных, в сложившейся ситуации пока не вижу. Мне кажется, что в марте-апреле таких решений, исходя из текущего момента в сложившейся ситуации, было куда больше. А так, действовать как раньше уже не получится. Экономика у нас перебита. Один только Мариуполь – это четверть валютных поступлений страны. Половина аграрного потенциала потеряна. По металлургии тоже всё совершенно очевидно», – констатировал политолог. Соответственно всё надо менять. Да, говорят о новой налоговой реформе «10-10-10». Но увы, у нас в перспективе останется после отмены военного положения 10 миллионов пенсионеров и 10 миллионов пионеров и несколько миллионов работающих. И как всё это содержать? Пока есть очень много вопросов на которых нет внятных ответов со стороны власти. Именно власть должна изыскивать те варианты, которые бы давали хоть какую-либо перспективу. Иначе – чемодан, вокзал и уедут оставшиеся» – заключил Золотарёв.