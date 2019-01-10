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10.01.2019, Москва, Александр Ростовцев
 
Выборы, Политика, Религия, Сюжет дня, Украина, Церковь
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Вместо «армия-вера-мова» Порошенко готовит «томос-безвиз-джавелин»

Политтехнологам президента Украины Петра Порошенко благодаря созданию патронируемой из Стамбула новой церкви удалось решить важную задачу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получение томоса позволило решить политтехнологам Порошенко важную задачу: окончательно сформировать нарратив, в рамках которого будет происходить избирательная кампания – «армия-вера-мова». Думаю, если Порошенко выйдет во второй тур, то будет более жесткий вариант: «томос-безвиз-джавелин». Так всем будет понятно. Ученые из Института украинского языка недавно определили самое популярное слово 2018 года – «томос», а в 2017 году – «безвиз». Ну, «джавелин» в 2019 году сделают, под выборы”, – сказал эксперт.

“А если на улице спросить: вы за томос? – Я за томос. – А что такое томос? – Я не знаю.
И это вот оболванивание населения. Технологам Порошенко удалось это сделать. На выборах все, включая основного конкурента, Тимошенко, будут вынуждены бродить в этих трех соснах, а тут преимущество у Порошенко – это его проекты, его риторика, он блестяще с ней справляется», – добавил Рудяков.

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