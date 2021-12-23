Вместо борьбы с гололедом Смольный учит петербуржцев «ходить и не скользить»

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Матвей Кораблев ) На фоне роста травматизма из-за гололеда издания, связанные со Смольным, публикуют советы, как сделать обувь антискользящей. Организация уборки улиц при этом по-прежнему оставляет желать лучшего.

Из-за плохой очистки дорог от снега и наледи в Петербурге резко возросло число травм. Людям диагностируют растяжения, ушибы и переломы, грозящие тяжелыми последствиями. Из-за перелома шейки бедра, по статистике, в течение года умирают 50% пациентов. Гололед особенно опасен для пожилых людей, у которых хрупкие кости и сниженная координация.

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Причиной проблем с уборкой дорог стала плохая организация процесса профильными комитетами Смольного. Эксперты отмечают нескоординированность действий организаций, нехватку снегоуборочной техники и персонала, который недоволен низкими зарплатами.

Тем временем принадлежащая Смольному газета «Метро» выпустила инструкцию, как «ходить по льду и не скользить». Авторы рекомендуют сделать обувь нескользящей, несмотря на дороговизну методов, либо ущерб для внешнего вида. Среди советов – поставить профилактику, воспользоваться резиновыми накладками-«ледоходами», а также использовать домашние средства. Издание советует приклеить на подошву песок, крупнозернистую наждачную бумагу либо лейкопластырь. При этом авторы статьи признают, что при попадании воды на наждачную бумагу она набухает и отрывается, а ультрастойкий клей необратимо испортит внешний вид подошвы.

В случае своевременной уборки наледи либо посыпания дорожек достаточным слоем песчаных смесей советы по приклеиванию песка к подошвам были бы не нужны. Однако в Смольном не спешат решать избавить город от льда и снега, предпочитая давать абсурдные рекомендации через подконтрольную прессу.

Ранее СМИ сообщали, что команда губернатора Александра Беглова с начала декабря потратила свыше 170 миллионов рублей на восстановление его медиарейтинга. Таким образом глава города отреагировал на критические публикации в СМИ о своей работе. Особое недовольство общественности вызвала неспособность Смольного организовать уборку улиц от осадков.