Вместо Порошенко от БПП на выборы может пойти Кличко

20.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко может отказаться от участия в гонке за кресло главы государства из-за низких рейтингов.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист Антон Подлуцкий.

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По его словам это будет сделано, если Порошенко поймет, что его рейтинг приблизился к нулю.

«Если январские рейтинги покажут, что у Порошенко шанса пройти во второй тур ближе к нулю, чем к какому-то оптимистичному показателю, не исключено, что он вообще решит не идти на выборы. Становится открытым вопрос: а кто же тогда пойдет от БПП? Вероятнее всего, при таком раскладе, что от БПП в президенты двинуть действующего мэра Киева Виталия Кличко, который по сей день остается лидером «БПП-Солидарность». Опять-таки, это разговоры», – заявил Подлуцкий.

Ранее известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что Россия не признает результаты выборов президента Украины, если в них снова победит Порошенко.