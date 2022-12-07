ВМС Украины объявили главной целью корабли ЧФ, несущие «Калибры»

Украине нужны крылатые ракеты от Запада, чтобы она могла нанести удары по кораблям Черноморского флота РФ, вооруженных «Калибрами».

Об этом в эфире телеканала «Общественное Одесса» заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.

По словам контр-адмирала, уничтожение носителей «Калибра» – это главная задача для ВМС Украины.

«Самая главная задача Военно-морских сил – это не допустить поражение территории Украины кораблями-носителями крылатых ракет «Калибр». Это то, что остро стоит перед Военно-морскими силами. Это сложная задача, будем ее выполнять…

Конечно, (нужны) крылатые ракеты, которые имеют большую дальность поражения, так называемую «длинную руку», чтобы мы могли поражать корабли противника за 200 километров или 300 километров, чтобы уничтожать носители крылатых ракет «Калибр», – заявил Неижпапа.