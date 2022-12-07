ВМС Украины объявили главной целью корабли ЧФ, несущие «Калибры»

07.12.2022  13:36 (Мск), Одесса
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 491
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Одесса, Россия, Украина


Украине нужны крылатые ракеты от Запада, чтобы она могла нанести удары по кораблям Черноморского флота РФ, вооруженных «Калибрами».

Об этом в эфире телеканала «Общественное Одесса» заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужны крылатые ракеты от Запада, чтобы она могла нанести удары по кораблям Черноморского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.


По словам контр-адмирала, уничтожение носителей «Калибра» – это главная задача для ВМС Украины.

«Самая главная задача Военно-морских сил – это не допустить поражение территории Украины кораблями-носителями крылатых ракет «Калибр». Это то, что остро стоит перед Военно-морскими силами. Это сложная задача, будем ее выполнять…

Конечно, (нужны) крылатые ракеты, которые имеют большую дальность поражения, так называемую «длинную руку», чтобы мы могли поражать корабли противника за 200 километров или 300 километров, чтобы уничтожать носители крылатых ракет «Калибр», – заявил Неижпапа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть