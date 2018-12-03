ВМСУ-шникам безопаснее остаться в российской тюрьме

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент России в качестве рождественского подарка Ангеле Меркель может освободить сдавшихся в плен украинских моряков. Но вот для Петра Порошенко, как и для самих моряков, это может оказаться вовсе не подарком.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «PolitWera» выразил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если Германия выступит посредником, может быть, их (украинских моряков – прим. ред.) и обменяют. Это может быть. Во всяком случае, с точки зрения Путина, сделать подарок Меркель, потому что Германия выступила посредником – это можно себе предположить. Дорога ложка к обеду, на Западе такие жесты воспринимают между Рождеством и Новым годом. Как раз будет снято военное положение, есть зазор в несколько дней, когда можно одних отпустить, других отпустить, чтоб Европа не отвлекалась от Рождества», – отметил он.

Джангиров также ответил на вопрос ведущей о том, что будет с моряками, и не будет ли для них лучше остаться в российской тюрьме, помня судьбу Надежды Савченко.

«Савченко – это особый вариант. Другой вопрос, насколько самому президенту Украины это надо, вот здесь у меня есть сомнения. Тем более, пример Савченко показал, насколько им было бы удобнее, если бы Савченко продолжала оставаться в России. А сейчас они вообще там думают: «Если бы она ещё и померла там во время голодовки…». Но она, как они считают, не до конца свой патриотический долг выполнила», – резюмировал эксперт.