22.06.2019, Москва, Елена Острякова
Во Львове атаковали консульство Белоруссии
Неизвестные облили краской стену, окна, двери и табличку консульства Белоруссии во Львове.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал местный депутат Игорь Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На месте работают полиция и следственная группа ГУНП», – написал Зинкевич.
Открыто уголовное дело по статье «хулиганство», которая предполагает максимальное наказание – пять лет лишения свободы.
Спасибо!
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