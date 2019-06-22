22.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Галичина, Львов, Происшествия, Украина
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Во Львове атаковали консульство Белоруссии

Неизвестные облили краской стену, окна, двери и табличку консульства Белоруссии во Львове.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал местный депутат Игорь Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На месте работают полиция и следственная группа ГУНП», – написал Зинкевич.

Открыто уголовное дело по статье «хулиганство», которая предполагает максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

 

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